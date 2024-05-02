Військовий з Полтавщини отримав «Золотий хрест» від Сирського

Нагороду військовий отримав за «хоробрість, захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку», розповіли в ТЦК
Військовослужбовця з Полтавського району Василя Федія нагородили медаллю «Золотий хрест». Нагороду воїнові особисто вручив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Про це повідомили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на їх Facebook-сторінці 2 травня.
Нагороду військовий отримав за «хоробрість, захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку», розповіли в ТЦК.
Василь Федій народився в селі Писаренки Полтавської області. Незадовго після початку широкомасштабного російського вторгнення на територію України, Василь добровільно приєднався до лав ЗСУ. Як зазначили в ТЦК, військовий сумлінно виконує свій військовий обов’язок у складі 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Нагадаємо, двох захисників України з Кременчука нагородили орденами «За мужність» III ступеню посмертно.
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