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Військовий з Полтавщини отримав «Золотий хрест» від Сирського

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 221

 

Нагороду військовий отримав за «хоробрість, захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку», розповіли в ТЦК

Військовослужбовця з Полтавського району Василя Федія нагородили медаллю «Золотий хрест». Нагороду воїнові особисто вручив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Про це повідомили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на їх Facebook-сторінці 2 травня. 

Нагороду військовий отримав за «хоробрість, захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку», розповіли в ТЦК. 

— Навесні 2024 року він неодноразово виконував бойові завдання та давав відсіч ворогу на Донецькому напрямку. Завдяки вмілим діям Василя побратими вчасно зайняли позиції та знищили вогневі засоби та живу силу противника. Василь Федій на бронетранспортері International МаххPro особисто знищив близько десятка окупантів, — написали на сторінці. 

Що розповідають про військового

Василь Федій народився в селі Писаренки Полтавської області. Незадовго після початку широкомасштабного російського вторгнення на територію України, Василь добровільно приєднався до лав ЗСУ. Як зазначили в ТЦК, військовий сумлінно виконує свій військовий обов’язок у складі 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Нагадаємо, двох захисників України з Кременчука нагородили орденами «За мужність» III ступеню посмертно.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Facebook-сторінка Полтавського обласного ТЦК та СП
Теги: Золотий хрест Сирський нагорода медаль
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