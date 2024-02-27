У Полтавській облвійськадміністрації відбулася зустріч з представниками незалежної міжнародної гуманітарної організації «Женевський заклик»
Для військових та правоохоронців Полтавщини проводитимуть тренінги з міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Заступник начальника ОВА Володимир Василенко провів зустріч з представниками незалежної міжнародної гуманітарної організації «Женевський заклик».
Проєктний координатор організації Віктор Ру розповів, що їхнім завданням є захист цивільних осіб під час збройних конфліктах.
Володомир Василенко зауважив, що облвійськадміністрація готова виступити комунікаційним майданчиком між організацією та представниками силових структур і Збройних сил.
На зустрічі домовилися про координацію спільної роботи — проведення тематичних тренінгів та ознайомчих сесій для військових і правоохоронців про норми і принципи міжнародного гуманітарного права. Наприклад, такі знання їм можуть знадобитися під час евакуації пораненого, надання гуманітарної допомоги, ведення перемовин та в інших гуманітарних аспектах, які виникають на війні.
Нагаадємо, у Полтавській області стартував проєкт «Помічник ветерана» — уже перші дев’ять учасників отримали сертифікати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.