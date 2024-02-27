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Для військових та правоохоронців Полтавщини проводитимуть тренінги з міжнародного гуманітарного права

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 76

 

У Полтавській облвійськадміністрації відбулася зустріч з представниками незалежної міжнародної гуманітарної організації «Женевський заклик»

Для військових та правоохоронців Полтавщини проводитимуть тренінги з міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Заступник начальника ОВА Володимир Василенко провів зустріч з представниками незалежної міжнародної гуманітарної організації «Женевський заклик».

Проєктний координатор організації Віктор Ру розповів, що їхнім завданням є захист цивільних осіб під час збройних конфліктах. 

Наша допомога — це передусім інформування тих, хто перебуває в зоні бойових дій. Також комунікуємо з волонтерськими організаціями, які взаємодіють з військовими, — додає координатор.

Володомир Василенко зауважив, що облвійськадміністрація готова виступити комунікаційним майданчиком між організацією та представниками силових структур і Збройних сил.

Для нас важлива співпраця з міжнародними партнерами. Полтавщина межує з областями, де ведуться бойові дії. Наші військовослужбовці несуть службу на їхніх територіях. Тож ми готові сприяти залученню захисників, захисниць і правоохоронців до таких тематичних заходів, — сказав Володимир Василенко.

На зустрічі домовилися про координацію спільної роботи — проведення тематичних тренінгів та ознайомчих сесій для військових і правоохоронців про норми і принципи міжнародного гуманітарного права. Наприклад, такі знання їм можуть знадобитися під час евакуації пораненого, надання гуманітарної допомоги, ведення перемовин та в інших гуманітарних аспектах, які виникають на війні.

Нагаадємо, у Полтавській області стартував проєкт «Помічник ветерана» — уже перші дев’ять учасників отримали сертифікати.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина тренінг право військові правоохоронці
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