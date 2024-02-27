Кременчук та Горішні Плавні, зустрічайте стендапи Фелікса Редьки (афіша)

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Заходи відбудуться 28 лютого у Кременчуці та 29 лютого у Горішніх Плавнях

28 лютого у Кременчуці та 29 лютого у Горішніх Плавнях пройдуть стендапи українського коміка Фелікса Редьки.

Артист везе «Золоті Стендапи» та «Народного артиста» Україною! А цієї середи та четверга він завітає у Кременчук та Горішні Плавні.

Дмитро Гордон називає його майстром гумору, а Ірина Фаріон доконаним рабом. Народний мер Сум Анатолій Почечун, подкаст «комік плюс історик», «Стендап в бомбосховищі» — це все Редька! Вас чекає півтори години якісної комедії, пісень, піджак з паєтками та неповторний щирий вайб.

У Кременчуці подія «Золоті Стендапи» відбудеться в міському Палаці культури (бульвар Українського Відродження, 2) 28 лютого о 19:00. Купити квитки можна на вебплатформі Concert.ua. Вартість — від 290 гривень.

У Горішніх Плавнях з програмою «Народний артист» Фелікс завітає у малу залу міського Палацу культури та творчості (вулиця Миру, 16) 29 лютого о 19.00. Квитки для замовлення доступні на вебплатформі Concert.ua. Вартість — від 290 гривень.

На концертах звучатиме нецензурна лексика.