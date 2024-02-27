Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

Кременчук та Горішні Плавні, зустрічайте стендапи Фелікса Редьки (афіша)

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 125

 

Заходи відбудуться 28 лютого у Кременчуці та 29 лютого у Горішніх Плавнях

28 лютого у Кременчуці та 29 лютого у Горішніх Плавнях пройдуть стендапи українського коміка Фелікса Редьки.

Артист везе «Золоті Стендапи» та «Народного артиста» Україною! А цієї середи та четверга він завітає у Кременчук та Горішні Плавні.

Дмитро Гордон називає його майстром гумору, а Ірина Фаріон доконаним рабом. Народний мер Сум Анатолій Почечун, подкаст «комік плюс історик», «Стендап в бомбосховищі» — це все Редька! Вас чекає півтори години якісної комедії, пісень, піджак з паєтками та неповторний щирий вайб.

У Кременчуці подія «Золоті Стендапи» відбудеться в міському Палаці культури (бульвар Українського Відродження, 2) 28 лютого о 19:00. Купити квитки можна на вебплатформі Concert.ua. Вартість — від 290 гривень.

У Горішніх Плавнях з програмою «Народний артист» Фелікс завітає у малу залу міського Палацу культури та творчості (вулиця Миру, 16) 29 лютого о 19.00. Квитки для замовлення доступні на вебплатформі Concert.ua. Вартість — від 290 гривень.

На концертах звучатиме нецензурна лексика.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Горішні Плавні концерт стендап палац культури
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх