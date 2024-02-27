Фотофакт: у Кременчуці покращилася погода — містяни насолоджуються сонцем, а дехто пересів на велосипеди

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 61

Моменти із життя кременчужан — у нашому фоторепортажі

Протягом останніх кількох днів у Кременчуці покращилася погода — удень сонце раду містян своїми променями.

Наш фотокореспондент Кирило Воронцов вийшов у центр міста та зафіксував на фотографіях, як містяни проводять вільний час на вулиці.

Багато кременчужан, не поспішаючи, гуляють зі своїми домашніми улюбленцями та насолоджуються розмовами за гарячим напоєм.

Також багато жителів міста із покращенням погоди почали їздити на велосипедах.

Як містяни насолоджувалися теплою погодою сьогодні — дивіться у нашій фотоколекції.