Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Дві судимості та травма ноги: жителя Полтавщини позбавили волі за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 344

 

У кількох військових частинах чоловіку відмовляли у службі

Шишацький районний суд визнав винним жителя села Федунка в ухиленні від мобілізаційного розпорядження. Чоловік не служив у лавах Збройних сил та злякався участі у бойових діях — його засудили на 3 роки позбавлення волі.

Про це стало відомо з вироку, розміщеному у Єдиному державному реєстрі судових рішень 17 листопада.

Відомо, що обвинуваченого вже двічі судили за крадіжку. Чоловік живе разом з батьками, працює підсобним робітником теслярської бригади та отримує зарплату приблизно 8 тисяч на місяць.

Службу у Збройних силах він не проходив, за мобілізацією не призивався. У січні 2023 року військово-лікарська комісія визнала придатним чоловіка до служби. На початку червня він мав відправитися на військову службу, але у визначений час у ТЦК так і не з’явився, розповіли в суді.

За словами обвинуваченого, у 2018 році він отримав перелом ступні й наразі йому важко переносити фізичні навантаження (біг, тривала хода). Він додав, що ВЛК визнала його обмежено придатним до військової служби. У суді вказали, що у довідці комісії чоловік визнаний повністю придатним.

Приблизно у квітні-травні 2023 року він поїхав у військову частину на службу, однак там, як розповів обвинувачений, його не прийняли на службу з огляду на стан здоров`я та через небажання проходити військову службу, після чого повернули в розпорядження місцевого ТЦК та СП.

За декілька днів він за новою повісткою прибув до військової частини, де його знов не прийняли на службу та повернули за місцем проживання з огляду на наявність у нього непогашених судимостей, вказали у суді. В кінці травня 2023 року чоловіку у місцевому ТЦК та СП під підпис видали нову «бойову» повістку. Як сказали у суді, обвинувачений злякався участі у бойових, тому проігнорував мобілізаційне розпорядження.

Попри те, що чоловік отримував відмови від деяких військових частин, «це не заважає подальшому призову таких військовозобов'язаних в інші військові частини», зазначили в суді.

Суд врахував наявність в обвинуваченого непогашені судимості, позитивну характеристику з місця роботи та його каяття — чоловік отримав 3 роки позбавлення волі.

Читайте також:

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: суд ухилянти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх