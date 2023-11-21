Дві судимості та травма ноги: жителя Полтавщини позбавили волі за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 344

Шишацький районний суд визнав винним жителя села Федунка в ухиленні від мобілізаційного розпорядження. Чоловік не служив у лавах Збройних сил та злякався участі у бойових діях — його засудили на 3 роки позбавлення волі.

Про це стало відомо з вироку, розміщеному у Єдиному державному реєстрі судових рішень 17 листопада.

Відомо, що обвинуваченого вже двічі судили за крадіжку. Чоловік живе разом з батьками, працює підсобним робітником теслярської бригади та отримує зарплату приблизно 8 тисяч на місяць.

Службу у Збройних силах він не проходив, за мобілізацією не призивався. У січні 2023 року військово-лікарська комісія визнала придатним чоловіка до служби. На початку червня він мав відправитися на військову службу, але у визначений час у ТЦК так і не з’явився, розповіли в суді.

За словами обвинуваченого, у 2018 році він отримав перелом ступні й наразі йому важко переносити фізичні навантаження (біг, тривала хода). Він додав, що ВЛК визнала його обмежено придатним до військової служби. У суді вказали, що у довідці комісії чоловік визнаний повністю придатним.

Приблизно у квітні-травні 2023 року він поїхав у військову частину на службу, однак там, як розповів обвинувачений, його не прийняли на службу з огляду на стан здоров`я та через небажання проходити військову службу, після чого повернули в розпорядження місцевого ТЦК та СП.

За декілька днів він за новою повісткою прибув до військової частини, де його знов не прийняли на службу та повернули за місцем проживання з огляду на наявність у нього непогашених судимостей, вказали у суді. В кінці травня 2023 року чоловіку у місцевому ТЦК та СП під підпис видали нову «бойову» повістку. Як сказали у суді, обвинувачений злякався участі у бойових, тому проігнорував мобілізаційне розпорядження.

Попри те, що чоловік отримував відмови від деяких військових частин, «це не заважає подальшому призову таких військовозобов'язаних в інші військові частини», зазначили в суді.

Суд врахував наявність в обвинуваченого непогашені судимості, позитивну характеристику з місця роботи та його каяття — чоловік отримав 3 роки позбавлення волі.

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