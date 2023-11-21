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Для дому і сім'ї, Рецепти

Печиво на розсолі: дуже простий рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 98

Одне з найдешевших і найшвидших у приготуванні — це домашнє печиво на розсолі. Воно виходить смачним, а головне — ніхто не здогадається, що це випічка на розсолі

Складові:

  • Розсіл — 1 склянка
  • Борошно — 4-5 склянок
  • Олія — 1 склянка
  • Цукор — 1 склянка
  • Сода харчова — 1 ч. л.

У миску влийте розсіл, всипте цукор, соду і перемішайте віночком. У цю масу додайте олію. Перемішайте. Додайте просіяне борошно частинами й замісіть тісто. Воно має вийти нелипким, м’яким та пластичним.

Викладіть тісто на робочу поверхню, присипану мукою. Розкачайте його до однакової товщини й виріжте з тіста печиво за допомогою форм або довільної форми.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 15-20 хвилин до золотистого кольору. Посипте цукровою пудрою.

Порада:

Тісто довго не вимішуйте. 

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти Смачно Для Дому і Сім'ї
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