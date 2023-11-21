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Кременчук, Воїни світла

Провели в останню путь воїна з «Азова», уродженця Кременчуччини Олександра Шматка

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 763

 

У захисника залишилися троє дітей та вагітна дружина

11 листопада в районі смт Ямпіль Краматорського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу загинув Шматко Олександр Олександрович — сержант, розвідник 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії України (в/ч 3027).

— Дякую, що був! Дякую за дітей! Дякую, що я почувалася жінкою поряд з тобою! Ми нестимемо пам’ять про тебе! Всесвіт рухнув двічі… Дякую «Азову», що колись давно, у 2014, звів нас… військовий волонтер та майбутній Бог війни… хто б міг подумати… Скільки всього ти пройшов… скільки військових завдань та операцій… танки підбиті з мінометів, гра в шахи з танками, — написала у дописі на Facebook дружина полеглого військового Ірина Шматко.
Вагітна дружина Олександра отримує стяг з рук військовослужбовців
Вагітна дружина Олександра отримує стяг з рук військовослужбовців

Олександр народився 14 листопада 1988 року у Горішніх Плавнях. Проживав у Полтаві. Працював маляром на меблевій фабриці. Брав участь на початку російсько-української війни у складі «Азову», де йому довелося виконувати обов’язки волонтера, піхотинця, кулеметника, мінометника, десантника, розвідника та інструктора. Вдруге став на захист України вже у перший день повномасштабного вторгнення росіян. У полеглого захисника залишилися троє дітей та вагітна дружина Ірина, яка у 2022 році втратила у Маріуполі на «Азовсталі» свою маму — Наталію Стребкову.

 


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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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