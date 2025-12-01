На Полтавщині поліція розшукує 15-річну Анну Галілей

На Полтавщині поліція розшукує зниклу безвісти 15-річну зниклу безвісти Анну Галілей. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, про зникнення дівчини повідомили її рідні. Відомо, що Анна зникла з місця проживання в селі Василівка Чутівської громади в ніч на 1 грудня. Імовірно, неповнолітня могла поїхати до Запоріжжя.
Прикмети зниклої: на вигляд 16-18 років, зріст 155-160 см, худорлявої статури, волосся довге каштанового кольору, очі темні.
Була одягнута у коричневу куртку без капюшону, шапку сірого кольору з вушками вгорі, джинси синього або чорного кольору, ботинки зимові бежевого кольору з білою підошвою.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Анни Галілей, повідомити до поліції за номерами телефонів: (053) 472-20-00, (099) 502-02-90, (050) 700-78-28 або 102.
