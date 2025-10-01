Адвокатка та водій із Кременчука організовували втечі військовозобов'язаних від ТЦК: їх підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 637

На Полтавщині правоохоронці викрили п’ятьох осіб, які організовували ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Серед них — адвокатка з Кременчука та її знайомий водій. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За версією слідства, вони консультували чоловіків, як уникнути отримання повістки, підробити довідки та втекти від представників ТЦК. Вартість «послуг» — від 100 до 200 тисяч гривень.

Адвокатка давала вказівки військовозобов’язаним чоловікам, як відмовлятися від проходження військово-лікарської комісії, симулювати непритомність або створювати інші надумані підстави, щоб вийти з автомобіля працівників ТЦК. Разом із водієм вона організовувала втечі «клієнтів».

Також, за даними правоохоронців, радник голови райради разом зі спільником домовився за 10 тисяч доларів розробити документи про постійний догляд за батьком, що нібито давало підстави для відстрочки. Кошти були отримані трьома траншами, а в вересні чоловікові передали військовий квиток із відмітками про відстрочку та зняття з розшуку в ТЦК та СП.

Ще одного мешканця Полтави підозрюють в отриманні 4 тисяч доларів за виготовлення документів про встановлення групи інвалідності дружині, що могло дати підстави для відстрочки від призову.

За цими фактами прокуратура повідомила їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Усіх підозрюваних правоохоронці взяли під варту без можливості внесення застави. Стосовно усіх фактів триває слідство.