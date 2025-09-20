ДСНС показала фото з місця влучання дрона в будинок у Полтавському районі: горіла квартира

20 вересня, близько 18.00, російський дрон-камікадзе влучив у житловий будинок у Полтавському районі. Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок удару виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі.
У квартирі нікого не було, а більшість мешканців будинку встигли спуститися до укриття. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.
Пожежу ліквідували рятувальники. До робіт також залучалися сапери та кінологи ДСНС.
Нагадаємо, раніше голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив про влучання по цивільній інфраструктурі у Миргородському та Полтавському районах. А до цього він повідомляв про роботу ППО в області.
