ДСНС показала фото з місця влучання дрона в будинок у Полтавському районі: горіла квартира

Вчора, 22:22 Переглядів: 240

Мешканці встигли спуститися в укриття, обійшлося без жертв

20 вересня, близько 18.00, російський дрон-камікадзе влучив у житловий будинок у Полтавському районі. Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок удару виникла пожежа у квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі.

У квартирі нікого не було, а більшість мешканців будинку встигли спуститися до укриття. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.

Пожежу ліквідували рятувальники. До робіт також залучалися сапери та кінологи ДСНС.