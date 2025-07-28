На Полтавщині судитимуть «чорних» лісорубів, які завдали збитків на понад мільйон гривень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 45

Під час слідства з’ясувалося, що учасники групи також крали металобрухт

Прокурори направили до суду справу щодо чотирьох мешканців Полтавського району, яких підозрюють у незаконній вирубці дерев та крадіжках. Про це повідомили в Полтавській окружній прокуратурі 28 липня.

За даними слідства, організував групу місцевий чоловік, який залучив до неї трьох знайомих. На початку року спільники вирубали десятки дерев без дозвільних документів у лісосмугах Мачухівської громади, стверджують у прокуратурі. Деревину перевозили трактором на територію господарства, яке належить дружині організатора, а потім продавали.

Загальна сума збитків, завданих громаді, становить понад 1 млн 120 тис. грн.

Окрім цього, правоохоронці встановили причетність фігурантів до викрадення понад тонни брухту з приватних домогосподарств.

Чоловіків звинувачують у незаконній порубці лісу, перевезенні, зберіганні й збуті деревини, а також у повторній крадіжці, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 4 ст. 185 КК України).

Нагадаємо, на Полтавщині підрядник лісництва незаконно нарубав дерев на 2,2 млн грн.