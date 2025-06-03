Уночі на Полтавщині працювала ППО: уламки збитого дрона пошкодили будівлю непрацюючого підприємства

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 264

Цієї ночі на Полтавщині знову працювала протиповітряна оборона: внаслідок падіння уламків збитого дрона пошкоджень зазнала будівля недіючого комунального підприємства. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, на місці падіння уламків виникла пожежа — її ліквідували рятувальники ДСНС.

Когут також додає, що серед населення ніхто не постраждав.

Нагадаємо, протиповітряна оборона працювала на Полтавщині і вчора. Так у Миргородському районі внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджень зазнав паркан та скління в одному із приватних будинків.



