Уночі на Полтавщині працювала ППО: уламки збитого дрона пошкодили будівлю непрацюючого підприємства

Цієї ночі на Полтавщині знову працювала протиповітряна оборона: внаслідок падіння уламків збитого дрона пошкоджень зазнала будівля недіючого комунального підприємства. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, на місці падіння уламків виникла пожежа — її ліквідували рятувальники ДСНС.
Когут також додає, що серед населення ніхто не постраждав.
Нагадаємо, протиповітряна оборона працювала на Полтавщині і вчора. Так у Миргородському районі внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджень зазнав паркан та скління в одному із приватних будинків.
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