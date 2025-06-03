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Лагідна українізація: поїзд чи потяг? Як правильно сказати українською

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 99

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Обидва слова вживаються, але є нюанси.

▪ Поїзд — це залізничний рухомий склад. Саме його ви почуєте в офіційних оголошеннях на вокзалах.

▪ Потяг може вживатися в тому ж значенні, але це вважається застарілим. У словниках воно частіше означає прагнення, тягу до чогось.

Що каже словник Бориса Грінченка?

Поїзд — Свадебный поѣздъ, свадебная процессія (у значенні транспорту не зафіксовано, лише як елемент обряду)

Потяг — 1) Влеченіе, побужденіе, стремленіе. 2) Доходъ, прибыль. 3) Поѣздъ. 4) Ремень у сапожниковъ, которымъ придерживается сапогъ или доска на колѣняхъ. 5) Длинная и узкая полоса бураковъ или иного посѣва, далеко потянувшаяся въ поле. 6)  Потягиваніе. 

Оскільки словники визначають «поїзд» і «потяг» як синоніми, можна використовувати те, що вам зручніше. Проте «поїзд» є коректнішим у значенні залізничного транспорту.

Мимохіть чи мимохідь: коли одна літера має значення

Українська мова — багата та мелодійна. У словнику сучасної української можна знайти еквіваленти майже усім суржиковим та іншомовним словам, однак існує група слів, які не вважаються застарілими, втім несправедливо рідко вживаються.

Одним з таких є слово мимохіть. Варто зауважити, що навіть досвідчені носії подекуди плутають значення слів мимохіть та мимохідь, вважаючи одну із форм помилковою. Та вони обидві правильні і є у словнику. Різниця лише у тому, в якому контексті вони вживаються. 

Так, слово мимохіть слід використовувати тоді, коли йдеться про щось без певного наміру, ненароком, всупереч власній волі. А мимохідь — це коли щось відбувається не зосереджуючись, на бігу, по дорозі, нашвидкоруч. 

— Вона проходила повз полички й мимохідь (не зосереджуючись на чому-небудь; побіжно) переглядала товар. Та зненацька зачепила щось і мимохіть (мимоволі)  упустила з рук свою сумку.

До речі, у прямому й переносному значенні слово мимохідь можна замінити на слово мимоходом.

— Зиркнув мимоходом на нього директор і теж одвернувся.

Змерзнути чи замерзнути?

Поки я дійшла до річки, то дуже змерзла. Та й вона сама, нерухома, замерзла.

P. S. Хоча «замерзнути» в розмовному або художньому стилі все ще може використовуватися в значенні «змерзнути», воно здебільшого описує перехід із рідкого стану у твердий.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

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Автор: Мирослава Українська
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