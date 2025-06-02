У Гребінці чоловік відібрав у іншого мобільний телефон: його взяли під варту

Минулого тижня у Гребінці на Полтавщині 26-річнйи молодик пограбував чоловіка — відібрав у нього мобільний телефон. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, чоловік на вулиці приклав фізичну силу, аби відібрати в іншого мобільний телефон. Вчинивши це, він з місця події зник. Згодом поліція розшукала та затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Рішенням суду його взяли під варту.
Кримінальне провадження слідчі порушили за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. У разі визнання чоловіка винним, йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік побив і пограбував 62-річного знайомого.
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