На Полтавщині чоловіка надурили на понад 50 тисяч гривень: поліція розшукує телефонних шахраїв

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 204

На Полтавщині 45-річний чоловік став жертвою телефонних шахраїв: його надурили на понад 50 тисяч гривень. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, до потерпілого зателефонував невідомий і представився працівником банку. Він повідомив, що у того з банківської картки зловмисники ніби-то списали гроші, і для того, щоб їх повернути, чоловікові треба виконати певний алгоритм дій. Той послухався співрозмовника — і після цього у нього з картки зникли понад 50 тисяч гривень.

Нині правоохоронці намагаються встановити особи шахраїв. Кримінальне провадження слідчі порушили за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно на «гачок» аферистів потрапив і житель Кременчуччини — він втратив 32 тисячі гривень.



