Завтра Кременчуччина прощатиметься із полеглим бійцем Петром Овчаренком

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Завтра, 14 травня, у Градизькій громаді на Кременчуччині попрощаються із полеглим у бою за Україну бійцем Петром Овчаренком. Про це повідомив голова громади Мирослав Носа.

Відомо, що народився захисник у селі Броварки, був шостою дитиною у родині. У 2004 році закінчив місцеву школу, згодом одружився. У родини народився син. Здобув освіту електрогазозварювальника, а у 2019 році отримав диплом Українського політехнічного технікуму за спеціальністю «технік-електромеханік гірчичний». Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінату електрогазозварювальником.

Разом із дружиною та сином Петро Овчаренко жив у Кременчуці.

До війська чоловіка мобілізували у лютому 2025 року — служив у складі штурмового батальйону однієї із військових частин, що виконувала бойові завдання та Харківському та Сумському напрямках.

Звістку про загибель бійця рідні отримали 3 травня.

Прощання та поховання військовослужбовця відбудеться у середу, 14 травня, об 11.00 у селі Броварки Градизької громади.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Овчаренка.