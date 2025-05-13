Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 14 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Квітки Цісик, 32–36А
вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8
просп. Свободи, 122/42–132/2.
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Віри Холодної, 33–62
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Кавалерійська, 1/56–11А
вул. Київська, 64–121
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Махоркова, 4–20
вул. Олександрійська, 28–89
вул. Покровська, 24, 28
вул. Правобережна, 38А–57/2
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Соборна, 34/32
вул. Тараса Шевченка, 76–91/10
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
туп. Автозаводський, 2
пров. Транспортний, 1–28
пров. Шкільний, 18/5
пр. 1–3-й Кохнівські
туп. 1–2-й Паркові
вул. Вагонна, 10–32
пров. Деповський, 1–23
вул. Житлобудівна, 3/20–25Г
пров. Житлобудівниий, 2/34–16
пр. Житлобудівниий, 3–20/11
вул. Кохнівська, 63–108
пров. Межовий, 9, 23
вул. Господарська, 1–38, 6–38
пров. Господарський, 3–10А, 5–10А
вул. Івана Багряного, 3–21
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8
вул. Максима Кривоноса, 41/2–92, 52–75А
вул. Нижня, 1–28
вул. Дружинницька, 1–33
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
пров. Шосейний, 8, 10
вул. Щаслива, 33
пров. Вишневий, 46
пров. Квітки Цісик, 2–8
вул. Лікаря Парнети, 12А–67
вул. Лікаря Парнети (дитяча поліклініка)
вул. Іллі Ткаченка, 32А–59
вул. Махоркова, 5/80
вул. Небесної Сотні, 66А, 66В, 66Г, 66/1–81/30
вул. Тараса Шевченка, 82–105/14
пров. Щемиловський, 3–28
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Парнети, 47
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Юрія Руфа, 65А.
пров. Бахмацький, 1–20
вул. Карпенка-Карого, 2–60
вул. Кохнівська, 2/1–62
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Межовий, 1–30
вул. Салганна, 3–65
вул. Кагамлицька, 11/20
вул. Мане-Каца, 2/11–46
вул. Новокагамлицька, 12, 25–45
вул. Подовжня, 3–17, 14–23
вул. Сержанта Мельничука, 62–127А
вул. Чередницька, 116А
пров. Кагамлицький, 13/1, 18
пров. Ланковий, 4–11/6
пров. Міклухо-Маклая, 18А–22
пров. Оксани Мешко, 3–13
пров. Подовжній, 1–6
пров. Трудовий, 7/10
пров. Уласа Самчука, 18–32.
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Джерельна, 3–19
вул. Київська, 64–121
вул. Каштанова, 1–22
вул. Козацька, 61/31–94А
вул. Олексія Древаля, 182/1–186
вул. Ярова, 1–7
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Рівненський, 13А–25
туп. Степовий, 1–9
туп. Урожайний, 2
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.