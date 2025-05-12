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Полтавський завод міг постачати ліки та косметику до Росії: у справі фігурують підприємці з Кременчука

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 783 Коментарів: 1

 

Суд надав доступ слідчим до документів про митні оформлення

Управління Служби безпеки України у Полтавській області розслідує справу про ймовірну співпрацю полтавського заводу із Росією: підприємство могло через треті країни продавати в РФ ліки та косметику. Із ухвали Шевченківського районного суду Полтави стало відомо, що у справі фігурують підприємці із Кременчука.

У матеріалах справи зазначено, що керівник компанії та його дружина до початку повномасштабного вторгнення «активно експортували медико-косметологічне устаткування до Чехії, Польщі та РФ». А вже після 24 лютого 2024 року фірма налагодила поставки до Росії через підконтрольну юридичну фірму, зареєстровану в Чехії.

У ході розслідування з'ясувалося, що митні оформлення здійснювали два товариства з обмеженою відповідальністю та три фізичних особи-підприємця, зареєстровані у Кременчуці.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням надати їм доступ до документів та інформації, яка могла б підтвердити продаж товарів до Росії. 

Клопотання суд задовольнив і постановив надати слідчим СБУ доступ до документів щодо здійснення митних оформлень із 1 лютого 2022 року дотепер. У випадку, якщо упродовж двох місяців компанія не надасть відповідні документи, суд має право ухвалити проведення обшуку та вилучення цих документів.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.

 

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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд ухвала суду постачання товарів санкції
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Коментарі: 1

1 459
Andron777:
Сьогодні, 14:42

А шо там з фіолетовим нардепом стосовно каZапської нафти на власний заводік?smirk


1 0

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