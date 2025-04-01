Полтавські правоохоронці забезпечили відшкодування збитків фірмою-продавцем електронних сигарет

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Упродовж двох років підприємство вказувало у звітності недостовірні дані щодо проданих товарів

Правоохоронці з Полтавщини сприяли відшкодуванню завданих державі збитків фірмою з Дніпропетровщини, яка упродовж двох років не в повному обсязі сплачувала податки. Про це інформують у пресслужбі Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

За попередніми даними, підприємство з Дніпропетровщини, яке займається оптовою торгівлею електронних сигарет та випаровувальних пристроїв, протягом двох років вносив недостовірні відомості щодо обсягів проданих товарів. Таким чином компанія не сплатила близько 6,8 мільйона гривень податків.

Усі несплачені податки фірма відшкодувала на етапі досудового розслідування.

Директору підприємства повідомили про підозру за фактом ухилення від сплати податків, а всі матеріали кримінального провадження передали до суду.

Нагадаємо, на початку року у Полтаві правоохоронці викрили незаконну торгівлю електронними сигаретами.