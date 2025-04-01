На Кременчуччині виявили понад кілометр браконьєрських сіток — поліція

Минулого тижня в акваторії Кременчуцького водосховища правоохоронці виявили понад 1 км браконьєрських сіток із рибою. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Рейди правоохоронці проводили в межах Кременчука і села Самусіївка, а також в акваторії Сулинського заказника Кременчуцького водосховища поблизу сіл Липове, Святилівка, Бугаївка та Жовнино.
Рейди правоохоронці проводили спільно із представниками Державної екологічної інспекції Центрального округу.
Живу рибу із сіток випустили у водойму, а іншу передали до рибоприймального пункту для подальшої реалізації в дохід держави.
Крім того, під час рейдів поліція виявила і порушників навігації на воді.
Нагадаємо, відсьогодні на Полтавщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби. В акваторіях Кременчуцького і Кам'янського водосховища триватиме вона до 10 червня.
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