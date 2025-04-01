У Полтаві судили чоловіка, який допоміг військовозобов'язаному сину виїхати за кордон

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 939

Задля цього чоловік купив фіктивну інвалідність ІІ групи для своєї невістки

У Полтаві судили чоловіка, який незаконним чином відправив сина за кордон — купив для його дружини фіктивну інвалідність. Про це стало відомо із вироку Київського райсуду у Полтаві від 27 березня.

У матеріалах справи зазначено, що у першій половині 2024 року чоловік звернувся до жінки, щодо якої наразі порушено окреме кримінальне провадження, яка могла б допомогти з інвалідністю для невістки. Далі жінка разом із представниками Гребінківської міської лікарні підробила направлення на медико-соціально-експертну комісію, де зазначено, що пацієнтка має порушення функцій організму і не може самостійно перебуватися й обслуговуватися.

!3 червня обвинувачений забрав спільницю і поїхав разом з нею до обласної МСЕК у Полтаві, де та одержала від працівників МСЕКу фіктивну довідку про інвалідність невістки замовника.

Далі обвинувачений оформив документи, у яких було вказано, що його син здійснює догляд за своєю дружиною. Після цього наприкінці вересня син обвинуваченого разом зі своєю дружиною перетнули державний кордон.

На суді обвинувачений вину визнав повністю та розкаявся у скоєному.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте звільнив від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Додамо, що, ймовірно, мова йде про голову Полтавської МСЕК та спільницю, яких викрили на «штампуванні» фіктивних довідок про інвалідність дружинам військовозобов’язаних чоловіків.



