Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві судили чоловіка, який допоміг військовозобов'язаному сину виїхати за кордон

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 939

 

Задля цього чоловік купив фіктивну інвалідність ІІ групи для своєї невістки

У Полтаві судили чоловіка, який незаконним чином відправив сина за кордон — купив для його дружини фіктивну інвалідність. Про це стало відомо із вироку Київського райсуду у Полтаві від 27 березня.

У матеріалах справи зазначено, що у першій половині 2024 року чоловік звернувся до жінки, щодо якої наразі порушено окреме кримінальне провадження, яка могла б допомогти з інвалідністю для невістки. Далі жінка разом із представниками Гребінківської міської лікарні підробила направлення на медико-соціально-експертну комісію, де зазначено, що пацієнтка має порушення функцій організму і не може самостійно перебуватися й обслуговуватися.

!3 червня обвинувачений забрав спільницю і поїхав разом з нею до обласної МСЕК у Полтаві, де та одержала від працівників МСЕКу фіктивну довідку про інвалідність невістки замовника.

Далі обвинувачений оформив документи, у яких було вказано, що його син здійснює догляд за своєю дружиною. Після цього наприкінці вересня син обвинуваченого разом зі своєю дружиною перетнули державний кордон.

На суді обвинувачений вину визнав повністю та розкаявся у скоєному.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте звільнив від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Додамо, що, ймовірно, мова йде про голову Полтавської МСЕК та спільницю, яких викрили на «штампуванні» фіктивних довідок про інвалідність дружинам військовозобов’язаних чоловіків.


ПО ТЕМІ:

На Полтавщині судили лікаря колишньої МСЕК за встановлення фіктивних діагнозів для інвалідності

На Полтавщині жінка хотіла «купити» інвалідність для невістки: суд виніс вирок


2
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: life.pravda.com.ua
Теги: фіктивна довідка інвалідність МСЕК перетин кордону суд вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх