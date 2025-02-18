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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині керівник держпідприємства продав зерно за заниженими цінами: збитки склали 13,4 млн грн

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 142

 

Ще двом причетним до справи особам суд уже виніс обвинувальні вироки

На Полтавщині колишній керівник держпідприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» занизив ціну під час продажу зерна й наніс підприємству 13,4 мільйона гривень збитків. Про це інформують у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

За даними правоохоронців, на початку 2020 року посадовець уклав із приватними компаніями договори на постачання зерна. Проте згодом сторони умисно внесли зміни до цих договорів — скасували пункт про вимогу враховувати ринкові ціни на момент постачання товару. Як наслідок, зерно продали за ціною майже вдвічі меншою за ринкову, а держава зазнала 13,4 мільйона гривень збитків. 

Дії експосадовця кваліфікують як зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 363 Кримінального кодексу України).

Стосовно ще двох причетних до оборудки осіб суд вже ухвалив обвинувальні вироки.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ викрили ще одного колишнього очільника одного із комунальних підприємств області за зловживання службовим становищем, що призвело до значних фінансових втрат громади.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: НАБУ
Теги: НАБУ збитки продаж
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