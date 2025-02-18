Завтра Кременчук попрощається із полеглим захисником Павлом Удовицьким

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 228

Завтра, 19 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого на війні захисника Павла Удовицького. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загиблий військовослужбовець — випускник Кременчуцької гімназії № 16. Загинув Павло 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Часів Яр Бахмутського району на Донеччині.

Прощання та поховання із загиблим воїном відбудеться завтра, 19 лютого:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Удовицького.