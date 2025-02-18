Завтра Кременчук попрощається із полеглим захисником Павлом Удовицьким

Завтра, 19 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого на війні захисника Павла Удовицького. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що загиблий військовослужбовець — випускник Кременчуцької гімназії № 16. Загинув Павло 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Часів Яр Бахмутського району на Донеччині.
Прощання та поховання із загиблим воїном відбудеться завтра, 19 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Удовицького.
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