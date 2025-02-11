Експосадовець Держказначейства Полтавщини вніс до своєї декларації завищену на 95 млн грн суму доходів

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Йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до електронної декларації та оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення

Колишньому керівнику одного з відділів Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області інкримінують внесення недостовірних відомостей до електронної декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави. За даними слідства, перебуваючи на державній посаді, чоловік свідомо вніс до декларації завищену суму доходу. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Слідчі обласної поліції спільно з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань Нацполіції України встановили, що сума, зазначена посадовцем в декларації, розходиться з достовірними даними на 95 млн грн. Це перевищує 2000 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, і може бути визнано кримінальним правопорушенням.

Слідчі оголосили посадовцю підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нагадаємо, Україна отримала 35 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції за 2024 рік та посіла 106 місце зі 180 у рейтингу, який складає Transparency International.

Наприкінці минулого року ми писали, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а також декларуванні недостовірної інформації.



