У Полтаві біля школи затримали чоловіка з наркотиками

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 175

Завдяки пильності вчителя та швидкій реакції офіцера освітньої безпеки вдалося запобігти правопорушенню на території однієї зі шкіл Київського району Полтави. Про це 6 лютого повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Як розгорталися події

Учителька помітила чоловіка, який курив на території школи, та одразу повідомила поліцейського. Коли офіцер освітньої безпеки наблизився до порушника, той кинув полімерний пакет та спробував утекти, однак поліцейський його затримав. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила пакет із подрібненою речовиною, схожою на канабіс. Речові докази направили на експертизу, а слідчі поліції розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів.

Нагадаємо, 30 січня на вулиці Київській у Кременчуці в одному із дворів патрульні затримали чоловіка, який вживав наркотики на дитячому майданчику.