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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві біля школи затримали чоловіка з наркотиками

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 175

Підозрілого чоловіка затримали на шкільному подвір’ї Київського району

Завдяки пильності вчителя та швидкій реакції офіцера освітньої безпеки вдалося запобігти правопорушенню на території однієї зі шкіл Київського району Полтави. Про це 6 лютого повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Як розгорталися події

Учителька помітила чоловіка, який курив на території школи, та одразу повідомила поліцейського. Коли офіцер освітньої безпеки наблизився до порушника, той кинув полімерний пакет та спробував утекти, однак поліцейський його затримав. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила пакет із подрібненою речовиною, схожою на канабіс. Речові докази направили на експертизу, а слідчі поліції розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів.

Нагадаємо, 30 січня на вулиці Київській у Кременчуці в одному із дворів патрульні затримали чоловіка, який вживав наркотики на дитячому майданчику.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики
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