Не стало сина, чоловіка, батька: у Кременчуці в останню путь провели полеглого захисника Максима Чижика

У жовтні минулого року чоловік ще приїздив додому у відпустку, а вже у грудні рідні отримали звістку про його загибель
Сьогодні, 6 лютого, у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели загиблого на війні військовослужбовця, солдата Максима Чижика. Народився чоловік 15 листопада 1985 року у Кременчуці, навчався у ліцеї № 6, освіту здобув у фаховому коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Потім працював будівельником.
Попрощатися з Максимом прийшли його найрідніші — сім’я, друзі, знайомі, колишні однокласники та колеги, сусіди. Олександр працював разом із полеглим воїном — зводили висотні будинки.
Олександр ділиться: рішення Максима стати на захист України було повністю добровільним.
— Він нічого про це не казав, але те, що сам пішов — то це точно. Ми спілкувалися з ним періодично телефоном, але він нічого не розповідав. Казав, що все добре, і все, — додає чоловік.
Максим — не єдиний зі свого класу, хто пішов боронити Україну, каже його однокласник, Денис.
Зібралися попрощатися із полеглим воїном і його сусіди. Світлана вже тривалий час живе поруч із родиною захисника. Каже: без батька лишилися двоє дітей.
Жінка розповідає: бачилися із Максимом у жовтні, він приїжджав у відпустку. А вже у грудні рідні отримали звістку, що його не стало.
До лав Збройних сил України Максим Чижик став у вересні 2023 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
— Служив стрільцем у гірсько-штурмовій бригаді. Загинув 18 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Новоандріївка на Запоріжжі. Світла пам’ять полеглому бійцеві, — додає «Лиман».
У Максима лишилися батьки, дружина, двоє дітей та бабуся. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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