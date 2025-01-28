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Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні евакуювали мешканців під'їзду палаючої багатоповерхівки

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 417 Коментарів: 2

 Правоохоронці оприлюднили відео з нагрудних камер

Днями у Кременчуці сталася пожежа в багатоповерхівці. 28 січня пресслужба патрульної поліції міста оприлюднила відео з нагрудних камер поліціянтів, які прибули на виклик.

Інспектори виявили сильне задимлення в під’їзді, яке становило серйозну загрозу для мешканців. Вони розпочали евакуацію людей, допомагаючи їм безпечно залишити будівлю. У цей час на місце події також прибули рятувальники і бригада швидкої медичної допомоги.

Для встановлення причин займання викликали слідчо-оперативну групу.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа патрульна поліція відео
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Коментарі: 2

1 269
Andron777:
Сьогодні, 12:13

А де ця подія була? Кременчук як і вся Полтавщина завжди засЄрЄчені... Саме сЄкрЄтна область в Україні. Ніколи не пишуть де подія трапилась.


2 0
94
колобок:
Сьогодні, 13:52

Цитата: Andron777

А де ця подія була?

На вулиці койкого.


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