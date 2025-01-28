У Кременчуці патрульні евакуювали мешканців під'їзду палаючої багатоповерхівки

Днями у Кременчуці сталася пожежа в багатоповерхівці. 28 січня пресслужба патрульної поліції міста оприлюднила відео з нагрудних камер поліціянтів, які прибули на виклик.
Інспектори виявили сильне задимлення в під’їзді, яке становило серйозну загрозу для мешканців. Вони розпочали евакуацію людей, допомагаючи їм безпечно залишити будівлю. У цей час на місце події також прибули рятувальники і бригада швидкої медичної допомоги.
Для встановлення причин займання викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, 26 січня у Кременчуці, у кварталі 278, горіла квартира на першому поверсі дев’ятиповерхівки.
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