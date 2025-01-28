У Кременчуці деякі торгівельні центри знову «заміновані»

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28 січня у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування торгівельних центрів «Гранд», «Мега», «Галактика», «Європа». Інформацію про це почала ширитися серед містян та у соціальних мережах.

Відомо, що на місцях уже працюють відповідні служби: вибухотехніки та кінологи перевіряють приміщення.

Нагадаємо, вчора уже надходила інформація про замінування закладів освіти та торгівельних центрів.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.