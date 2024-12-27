Вночі над Полтавщиною ППО відпрацювала по дронах

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 0

У ніч на 27 грудня над Полтавщиною протиповітряна оборона знову збивала безпілотники. Як повідомляє пресслужба Повітряних сил України, Росія атакувала Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської областей та 24 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів з Орла, Брянська та Міллєрово.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджене збиття 13 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Крім того, через активну протидію Сил оборони 11 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).