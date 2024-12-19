ДБР прийшло з обшуками до поліції Полтавщини

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Ілюстративне фото з обшуків у 2019 році

19 грудня у Полтаві тривають обшуки в кабінеті заступника начальника поліції області, управлінні кадрового забезпечення та керівника бухгалтерії. За попередньою інформацією, слідчі дії пов’язані з можливою схемою розкрадання ресурсів. Про це пише «Зміст» з посиланням на власні джерела.

Вони повідомляють, що обшуки здійснює Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві. Проте офіційних коментарів від ДБР наразі не надходило.

Це не перший випадок перевірок у поліції Полтавщини. У 2019 році слідчі ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки поліції вже проводили обшуки, пов’язані з підозрою в розкраданні пального. Тоді посадовців підозрювали у внесенні неправдивих даних про обсяги спожитого палива з метою привласнення надлишків.

Обшуки 2019 року завершилися вилученням бухгалтерської документації, талонів на пальне та чорнових записів. Наразі невідомо, чи нові слідчі дії пов’язані з тією ж схемою, але обидва випадки вказують на можливі системні проблеми у використанні ресурсів.