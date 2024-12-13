На Лубенщині в ДТП постраждала людина: водія деблокували рятувальники

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12 грудня о 6.06 у місті Хорол на вулиці Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії постраждала людина. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували водія, який опинився затиснутим у понівеченому транспортному засобі. Потерпілого передали медикам для надання необхідної допомоги.

Обставини та причини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, 8 грудня близько 22.00 у селі Циганське на Полтавщині автомобіль BYD F-3 під керуванням 41-річного водія в'їхав у відбійник і перекинувся.



