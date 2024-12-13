На Лубенщині під час пожежі в будинку загинула людина

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У ніч на 12 грудня, близько 2.50, на вулиці Вишневій в селі Заріг Лубенського району згорів житловий будинок — загинула людина. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місці працювали одне відділення 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини, одна автоцистерна Оржицької місцевої пожежної охорони (с. Круподеринці) та троє рятувальників із Круподеринської добровільної пожежної охорони.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Як повідомляє ДСНС, вогонь знищив будинок, проте вдалося врятувати господарчу споруду, розташовану поруч.

Причини займання наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, 4 грудня у селі Вовнянка Миргородського району сталася пожежа в приватному будинку, в якій загинула 83-річна жінка.