«Допомога психіатра — це нормально в наших ненормальних умовах», — психологиня дала поради, як впоратися зі стресом

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 196

Українці сьогодні живуть у реаліях постійного стресу. Війна, невизначеність, втрати близьких, економічна нестабільність і побутові труднощі створюють величезне психологічне навантаження на кожного. Це впливає на здоров’я, стосунки та загальну якість життя

Практикуюча психологиня Анна Гринь розповіла, як впоратися зі стресом та допомогти близькій людині не впасти в депресію.

У такі часи важливо не тільки визнавати виклики, але й шукати способи впоратися з ними. Від підтримки родини та друзів до професійної психологічної допомоги — існує безліч методів, які допомагають відновити внутрішній баланс і зберегти сили, каже психологиня.

— У Кременчуці живе багато переселенців. У кожного своя історія. Що робити людині, якщо вона відчуває провину за те, що залишила домівку або близьких у зоні конфлікту?

— Перше і найголовніше потрібно розуміти, що ми маємо поважати вибір одне одного. Якщо людина цей вибір зробила, наприклад, залишилася жити на окупованій території, то на це були у неї якісь важливі причини.

Ми також маємо розуміти, що почуття провини — це не проявлена агресія у свою сторону або в сторону іншої людини. Обов’язково поговоріть з вашими близькими. Поговоріть про те, що відчуваєте. Це нормально, але не знецінюйте їх вибір! Вислухайте їх, дайте змогу їм самим пояснити, чому вони так вчинили. І по можливості підтримуйте їх, вчіться підтримувати, допомагайте один одному і поважайте їх вибір.

— Чи можна якось психологічно підготуватися до можливих важких подій чи втрат? Чи це можливо?

— На жаль, це неможливо. Ми не можемо підготуватися до якихось важких подій, особливо до втрати. Навіть, якщо знаємо, що це може статися, психологічно це неможливо.

Але ми можемо надавати собі та близьким допомогу. Знаючи вправи самопомочі, стабілізації психоемоційного стану, ми зможемо надавати допомогу собі та іншим людям.

— Чи допомагають регулярні фізичні вправи зменшити рівень тривоги?

— Так, а вже ж. Якщо зранку робитимемо фізичні вправи, то рівень стресу знижуватиметься. Наш кортизол знизиться і буде вмикатися гормон серотонін, гормон щастя. Ми будемо наповнюємося енергією, і нам вистачить сил прожити цей день.

Якщо ви будете регулярно робити фізичні вправи, наприклад, ввечері, після роботи, то у вас буде гарний сон, а міцний сон — це залог здоров’я і зниження стресу. Відвідування спортзалу, довгі прогулянки також допомагають впоратися з цими станами.

— Зараз ми всі живемо у великій кількості новин. Чи може постійне переглядання новин посилювати відчуття страху і безнадійності?

— Так, нам потрібно нести відповідальність за ту інформаційну яму, в яку ми можемо попадати. Раджу переглядати, робити ревізію гаджетів. Обов’язково слідкуйте за тим, скільки часу проводите перед телевізором. Тому, що ми маємо розуміти, коли читаємо чиюсь історію, або дивимося відео, ми починаємо імпонувати та співчувати людині. Є таке поняття, як травма свідка. Ми отримуємо вторинну травматизацію і стрес ще більше накопичується.

Тож обов’язково робіть ревізію тої інформації, яку отримуєте за день. Навіть якщо в вашому гаджеті, наприклад, дуже багато груп, і ви не читаєте ці повідомлення, коли ви заходите, мозок все одно реагує і стрес накопичується.

Перед сном краще подивитися, наприклад, якийсь фільм, який вас розслабляє, почитати книгу. Підготовка до сну за дві години взагалі важлива.

— На які теми краще розмовляти, щоб не підвищувати, а навпаки знизити рівень стресу?

— Підтримка близьких допомагає нам впоратися зі стресом. І хоч ми не можемо взагалі прибрати тему війни, в якій знаходимося, але треба її обмежувати. Важливіше прогулятися на свіжому повітрі, або ввімкнути фільм нейтральний і подивіться його разом.

— Часто читачі розповідають про те, що вони не можуть згадати, чи події відбувалися з ними насправді, чи наснилися. Чи є такі симптоми тривожними, чи треба звертати увагу на стан своєї психіки?

— На жаль, ми зараз з вами всі знаходимося в такому хронічному стресі довгий час і всі наші накопичені стреси, страхи, негативні події накопичується в нашому мозку.

Коли ми емоціонуємо і не можемо зрозуміти, що з нами відбувається, треба піти до спеціаліста. Не треба боятися звертатися до неврологів, до психіатрів — вони визначать ваш стан й допоможуть. Це нормально, на жаль, в цих ненормальних умовах.

— Якщо ми бачимо, що близький страждає від депресії, але він відмовляється звертатися по допомогу. Як бути?

— Дивіться, людина в депресії почувається непотрібною. Вона дуже боїться бути для когось тягарем. Потрібно їй дати змогу зрозуміти, що вона вам потрібна. Тобто сказати — я поряд. Я готовий тобі допомогти. Якщо вона йде на контакт, то ви з нею розмовляйте. Просто слухайте, дайте їй можливість виговоритися, не давайте оцінку її словам. Хай вийдуть всі почуття. Тим часом зробіть їй чаю, потурбуйтеся про неї та кажіть, що ти не є для мене тягарем, мені важливо бути поряд з тобою. А коли вже контакт налагодити, коли людина вже зрозуміє, що ви поряд, що готові навіть з нею піти до спеціаліста, дійте.

І пам’ятайте, що самолікування ні до чого гарного не призведе. Зараз ті обставини, які вважаються найважчими для людей. Стрес потрібно лікувати комплексно. Тобто не боятися психіатрів, неврологів, практикуючих психологів, психотерапевтів, не боятися медикаментозного втручання. Фахівці призначать правильне лікування, яке обов’язково допоможе.