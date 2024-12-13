Допомогу від держави на розвиток бізнесу отримали 422 мешканця Полтавщини, з них 49 ветеранів та ветеранок

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 132

З початку року переможцями програми «Власна справа» стали 422 мешканці Полтавщини. На старт або розвиток їхнього бізнесу держава інвестувала майже 99 млн грн. Завдяки цьому в області з’явиться понад 800 робочих місць. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його інформацією, гранти на понад 23 млн грн отримали 49 ветеранів та ветеранок області. При цьому вони створять 96 робочих місць.

Найпопулярніші сфери розвитку бізнесу, на які виділені гранти:

оптова і роздрібна торгівля,

виробництво крафтової продукції,

тимчасове розміщення й організація громадського харчування,

сфера краси,

освітні та реабілітаційні послуги.

Заявку можна подати на порталі Дія.

Консультації — отримати в офісах «Зроблено в Україні», які діють у Полтаві та у Кременчуці.

— Втілюємо План внутрішньої стійкості. Нова економічна політика базується на підтримці бізнесу. Успішні підприємці — сильна економіка. Допомагаємо їм на шляху до розвитку, — зазначив Філіп Пронін.



