Допомогу від держави на розвиток бізнесу отримали 422 мешканця Полтавщини, з них 49 ветеранів та ветеранок

З початку року переможцями програми «Власна справа» стали 422 мешканці Полтавщини. На старт або розвиток їхнього бізнесу держава інвестувала майже 99 млн грн. Завдяки цьому в області з’явиться понад 800 робочих місць. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За його інформацією, гранти на понад 23 млн грн отримали 49 ветеранів та ветеранок області. При цьому вони створять 96 робочих місць.
Найпопулярніші сфери розвитку бізнесу, на які виділені гранти:
Заявку можна подати на порталі Дія.
Консультації — отримати в офісах «Зроблено в Україні», які діють у Полтаві та у Кременчуці.
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