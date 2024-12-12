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Минулої доби на Полтавщині зареєстровані 237 злочинів — Нацполіція

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 1

 

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 87 злочинів

На лінію «102» протягом минулої доби від громадян надійшло понад 1190 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 237 мали ознаки кримінальних правопорушень

Серед них: 

  • 18 крадіжок; 
  • 25 шахрайств;
  • 1 факт незаконного обігу зброї;
  • 7 наркозлочинів та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 87 злочинів.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

 

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині було перевірено 789 осіб та близько 960 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов’язки, — йдеться у повідомленні.

Оперативно інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб ви можете у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-боту Нацполіції можна за посиланням.

Нагадаємо, учора в Кременчуці патрульна поліція затримала 17-річного водія «під кайфом». А у ніч на 10 грудня в Миргороді затримали чоловіка, який пограбував торговий центр.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини крадіжки шахрайство наркоторгівля перевірки
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