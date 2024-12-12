Минулої доби на Полтавщині зареєстровані 237 злочинів — Нацполіція

На лінію «102» протягом минулої доби від громадян надійшло понад 1190 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.
Із загальної кількості повідомлень 237 мали ознаки кримінальних правопорушень.
Серед них:
Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 87 злочинів.
В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.
В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині було перевірено 789 осіб та близько 960 транспортних засобів.
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Нагадаємо, учора в Кременчуці патрульна поліція затримала 17-річного водія «під кайфом». А у ніч на 10 грудня в Миргороді затримали чоловіка, який пограбував торговий центр.
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