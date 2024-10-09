Зниклого учора Миколу Пугача знайшли: чоловік виявився мертвим

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 1 103

Зниклого жителя Миргородського району, 66-річного Миколу Пугача, знайшли мертвим у салоні автомобіля. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Автомобіль чоловіка виявили поблизу Шишак, а в ньому — тіло власника без ознак життя. При візуальному огляді слідів насильницької смерті правоохоронці не побачили. Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті чоловіка.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини смерті чоловіка.

Нагадаємо, поліція оголосила Миколу Пугача у розшук після того, як 8 жовтня близько 8.00 він поїхав на своєму автомобілі з дому і не повернувся.