На жаль, померла ще одна людина внаслідок ракетного удару по Інституту зв’язку, що стався у вівторок, 3 вересня у Полтаві. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. мера міста Катерина Ямщикова.
Від отриманих травм людина померла у лікарні. Кількість жертв зросла до 56.
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О 12.48 очільник Полтавської облвійськадміністрації відзвітував, що у лікарні померли ще дві людини. Наразі загальна кількість жертв — 58.
Нагадаємо, учора у Полтаві поховали шістьох військовослужбовців, які загинули на місці влучання 3 вересня.
Також стало відомо, що серед загиблих — працівниця Інституту зв’язку, яка народилася у Кременчуцькому районі.
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