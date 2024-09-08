Кількість жертв ракетного удару по Інституту зв'язку зросла — у лікарні померли ще троє людей (доповнено, уточнено)

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На жаль, померла ще одна людина внаслідок ракетного удару по Інституту зв’язку, що стався у вівторок, 3 вересня у Полтаві. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила в. о. мера міста Катерина Ямщикова.

Від отриманих травм людина померла у лікарні. Кількість жертв зросла до 56.

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О 12.48 очільник Полтавської облвійськадміністрації відзвітував, що у лікарні померли ще дві людини. Наразі загальна кількість жертв — 58.

Нагадаємо, учора у Полтаві поховали шістьох військовослужбовців, які загинули на місці влучання 3 вересня.

Також стало відомо, що серед загиблих — працівниця Інституту зв’язку, яка народилася у Кременчуцькому районі.







