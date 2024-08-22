У Горішніх Плавнях поліція переслідувала пікап Nissan і той зніс паркан та влетів у дерево. Відео наслідків оприлюднила Телерадіокомпанія ГОК 22 серпня.
Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня, близько 1.40 на перехресті вулиць Миру та Гірників у Горішніх Плавнях.
За кермом Nissan був 36-річний чоловік. Унаслідок ДТП ушпиталили 37-річну пасажирку. Водій та ще двоє пасажирів не постраждали.
Поліція з’ясовує обставини події для надання відповідної правової оцінки діям водія та прийняття правового рішення.
Нагадаємо, в червні у Кременчуці оштрафували водійку, яка влаштувала перегони з патрульними.
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