Детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно відомого олігарха щодо заволодіння коштами «Укрнафти»

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 498

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо відомого олігарха, виділивши матеріали в окреме кримінальне провадження, повідомила пресслужба БЕБ. Розслідування було проведене за чотирма статтями Кримінального кодексу України: привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання та службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, та ч. 5 ст. 191).

Стороні захисту відкрито матеріали для ознайомлення, а слідство щодо інших учасників організованої групи, яку очолював олігарх, триває.

Серед злочинних дій фігурують незаконні операції з банківськими документами, фактичне невнесення 5,8 млрд грн в касу банку, заволодіння понад 5,3 млрд грн, які були легалізовані, та організація заволодіння понад 3,3 млрд грн компанії «Укрнафта» через фіктивні договори. Отримані кошти в сумі понад 4 млрд грн також були легалізовані.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на привласненні майже 600 млн грн «Укртатнафти»та масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта».