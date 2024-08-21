«Полтаваобленерго» змінило графік погодинних знеструмлень

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Змінився графік погодинних знеструмлень. Про це о 15.11 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

Знеструмлювати почнуть раніше — з 16.30, а не з 17.00, як планували.

З 15.30 до 18.00 та з 22.00 до 24.00 вимикатимуть одну чергу, а з 18.00 до 22.00 — дві.

Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна ТУТ.

Нагадаємо, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії за відсутності форс-мажорів.