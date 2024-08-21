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Рада ухвалила законопроєкт про відстрочку неповнорідним родичам загиблих військових

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 208

 

Законопроєкт проголосували одразу в першому і другому читанні

Верховна Рада в середу, 21 серпня, проголосувала одразу в першому і другому читанні законопроєкт №11391, який передбачає надання відстрочки від мобілізації громадянам, чиї близькі родичі, зокрема й неповнорідні брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях під час воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Неповнорідними називають братів та сестер, які мають спільними лише одного з батьків — матір чи батька.

У другому читанні та в цілому документ підтримали 310 депутатів.

У попередній редакції закону про мобілізацію зазначалося, що мобілізації не підлягають військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Однак під час подальших змін до цієї норми слова «(неповнорідний) брат/сестра» вилучили. Після цього на сайті президента зареєстрували петицію з проханням змінити законодавство в цій частині.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні діє загальна мобілізація — вона дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт відстрочка мобілізація загиблі на війні
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