На Полтавщині працювала ППО — Повітряні сили

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У ніч на 17 серпня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала безпілотники. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук на своєму телеграм-каналі.

Загалом військові збили 14 російських БпЛА у 6 областях країни.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські військові запустили БпЛА та ракети на Полтавську область. Повідомлялося про загрозу застосування балістичного озброєння. А вранці того ж дня у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.