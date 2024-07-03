На балконі кременчуцької багатоповерхівки сталася пожежа — очевидці

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За попередньою інформацією загоряння було незначним і його вдалося ліквідувати

Сьогодні, 3 липня, близько 14.40 у Кременчуці у багатоповерхівці на вулиці Алітуській сталася пожежа. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці з місця події.



