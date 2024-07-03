На балконі кременчуцької багатоповерхівки сталася пожежа — очевидці

Сьогодні, 3 липня, близько 14.40 у Кременчуці у багатоповерхівці на вулиці Алітуській сталася пожежа. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці з місця події.
За даними очевидців, пожежа сталася на балконі 6 поверху.
На місце події виїхали рятувальники.
Як повідомляють журналістам містяни, загоряння було незначним і його вдалося оперативно ліквідувати.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, днями у Горішніх Плавнях горів під'їзд багатоповерхівки.
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