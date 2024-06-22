На Полтавщині внаслідок аварії постраждала людина — поліція

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Ввечері 21 червня поблизу селища Чутове Полтавського району сталась аварія між автомобілем Skoda Fabia та мотоциклом HYOSUNG GT 250R. Внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 22 червня.

Водія мотоцикла госпіталізували, розповіли в поліції.

Слідчі з’ясовують обставини аварії в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, поліція розслідує ДТП, що сталась 20 червня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський неподалік села Вили Новооржицької тергромади Лубенського району.