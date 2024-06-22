22 червня — День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні

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Щороку 22 червня українці відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни в Україні. Саме у цей 1941 року нацисти почали бомбардування по Києву. Дата нагадує українцям про величезні втрати, пережиті народом і про героїзм тих, хто віддав своє життя заради миру.

Біля меморіалу «Вічно живим» жителі Кременчука вшанували пам’ять загиблих. До підніжжя пам’ятника поклали квіти.