22 червня електрику почнуть вимикати раніше — Укренерго

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 445

Це пов’язано з масованою російської армії на українські енергооб’єкти

22 червня обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень на кілька годин раніше від запланованого часу. Відомо, що електроенергію почнуть вимикати з 14.00. Про це повідомила компанія «Укренерго» на своїй facebook-сторінці.

Це пов’язано з масованою російської армії на українські енергооб’єкти, пояснили в компанії. Графік діятиме до кінця доби 22 червня.

В Полтаваобленерго зазначили, що з 14.00 до 18.00 діятиме графік С1 https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvC1.pdf

Нагадаємо, 21 червня на Полтавщині анонсували роботу двох графіків погодинних відключень.