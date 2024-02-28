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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть матір, яка змушувала пити разом з нею свою неповнолітню доньку

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 410

 

Жінці загрожує кримінальна відповідальність

На Полтавщині судитимуть 39-річну жительку Чутівської громади, яка примушувала свою 17-річну доньку пити разом з нею алкоголь. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обалсної прокуратури.

Правдивість цього встановили слідчі під час досудового розслідування. 

Протягом 2023 року правоохоронці 5 разів складали протоколи про адміністративні правопорушення стосовно жінки. Наразі їй загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у пияцтво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до десяти років ув’язнення.

Схожа ситуація була і минулого року у Полтавському районі — тоді 46-річний батько неодноразово споював свого 17-річного сина.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина прокуратура Полтавщини суд алкоголь
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