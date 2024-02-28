На Полтавщині судитимуть матір, яка змушувала пити разом з нею свою неповнолітню доньку

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 410

На Полтавщині судитимуть 39-річну жительку Чутівської громади, яка примушувала свою 17-річну доньку пити разом з нею алкоголь. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обалсної прокуратури.

Правдивість цього встановили слідчі під час досудового розслідування.

Протягом 2023 року правоохоронці 5 разів складали протоколи про адміністративні правопорушення стосовно жінки. Наразі їй загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у пияцтво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до десяти років ув’язнення.

Схожа ситуація була і минулого року у Полтавському районі — тоді 46-річний батько неодноразово споював свого 17-річного сина.



