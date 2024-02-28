Де у Кременчуці 29 лютого не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 21:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 29 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Євгена Патона, 1-21А;
- пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
- вул. Ломоносова, 17;
- вул. Каховська, 47;
- вул. Лугова, 38-52;
- пр-д Луговий, 4, 8, 12;
- вул. Раїси Кириченко, 10-108;
- вул. Кооперативна, 1А;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- проїзди 1-4 Індустріальний;
- пров. 1-6 Індустріальний;
- вул. А. Ковальова;
- вул. Великокохнівська;
- вул. В. Холодної;
- вул. І. Мєчникова;
- вул. Індустріальна;
- вул. Козацька;
- вул. М. Чурай;
- вул. Нечуя Левицького;
- вул. О. Древаля;
- вул. Чернігівська;
- вул. М. Татарулі;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Делегатський;
- пров. Індустріальний;
- пров. К. Скрябіна;
- пров. Прибережний;
- пров. Рівненський;
- пров. Чорнобаївський;
- пр-д Великокохнівський;
- проїзд Сонячний;
- туп. Сонячний;
- квт. 304;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Прибережний, 3-10А;
- пр-д Сонячний, 30-45;
- туп. Сонячний, 38/12, 40;
- пров. Веселий, 23-36;
- вул. Героїв Маріуполя, 4;
- вул. Заміська, 3-21;
- пр-д Заміський, 1/5-7;
- вул. Сержанта Мельничука, 52-91;
- пров. Трудовий, 3-12;
- вул. Размислова, 31А;
- пров. Размислова, 2-12;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- просп. Полтавський, 277, 279;
- вул. Цілиноградська, 3, 5, 7;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-110;
- пр-д Тупиковий, 1-7;
- вул. Чайковського.
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