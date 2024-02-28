Де у Кременчуці 29 лютого не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 29 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Євгена Патона, 1-21А;

пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;

вул. Ломоносова, 17;

вул. Каховська, 47;

вул. Лугова, 38-52;

пр-д Луговий, 4, 8, 12;

вул. Раїси Кириченко, 10-108;

вул. Кооперативна, 1А;

вул. Енергетиків, 11-75;

проїзди 1-4 Індустріальний;

пров. 1-6 Індустріальний;

вул. А. Ковальова;

вул. Великокохнівська;

вул. В. Холодної;

вул. І. Мєчникова;

вул. Індустріальна;

вул. Козацька;

вул. М. Чурай;

вул. Нечуя Левицького;

вул. О. Древаля;

вул. Чернігівська;

вул. М. Татарулі;

пров. Великокохнівський;

пров. Делегатський;

пров. Індустріальний;

пров. К. Скрябіна;

пров. Прибережний;

пров. Рівненський;

пров. Чорнобаївський;

пр-д Великокохнівський;

проїзд Сонячний;

туп. Сонячний;

квт. 304;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Прибережний, 3-10А;

пр-д Сонячний, 30-45;

туп. Сонячний, 38/12, 40;

пров. Веселий, 23-36;

вул. Героїв Маріуполя, 4;

вул. Заміська, 3-21;

пр-д Заміський, 1/5-7;

вул. Сержанта Мельничука, 52-91;

пров. Трудовий, 3-12;

вул. Размислова, 31А;

пров. Размислова, 2-12;

с. Мала Кохнівка;

с. Придніпрянське;

просп. Полтавський, 277, 279;

вул. Цілиноградська, 3, 5, 7;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 6, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-110;

пр-д Тупиковий, 1-7;

вул. Чайковського.

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