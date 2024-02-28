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Де у Кременчуці 29 лютого не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 278

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 29 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Євгена Патона, 1-21А;
  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17;
  • вул. Ломоносова, 17;
  • вул. Каховська, 47;
  • вул. Лугова, 38-52;
  • пр-д Луговий, 4, 8, 12;
  • вул. Раїси Кириченко, 10-108;
  • вул. Кооперативна, 1А;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • проїзди 1-4 Індустріальний;
  • пров. 1-6 Індустріальний;
  • вул. А. Ковальова;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. В. Холодної;
  • вул. І. Мєчникова;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Козацька;
  • вул. М. Чурай;
  • вул. Нечуя Левицького;
  • вул. О. Древаля;
  • вул. Чернігівська;
  • вул. М. Татарулі;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. К. Скрябіна;
  • пров. Прибережний;
  • пров. Рівненський;
  • пров. Чорнобаївський;
  • пр-д Великокохнівський;
  • проїзд Сонячний;
  • туп. Сонячний;
  • квт. 304;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Прибережний, 3-10А;
  • пр-д Сонячний, 30-45;
  • туп. Сонячний, 38/12, 40;
  • пров. Веселий, 23-36;
  • вул. Героїв Маріуполя, 4;
  • вул. Заміська, 3-21;
  • пр-д Заміський, 1/5-7;
  • вул. Сержанта Мельничука, 52-91;
  • пров. Трудовий, 3-12;
  • вул. Размислова, 31А;
  • пров. Размислова, 2-12;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське;
  • просп. Полтавський, 277, 279;
  • вул. Цілиноградська, 3, 5, 7;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 6, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-110;
  • пр-д Тупиковий, 1-7;
  • вул. Чайковського.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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