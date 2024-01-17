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Надзвичайні новини

На Кременчуччині поліція допомогла водієві загасити палаючий автомобіль

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 203

 

Загорілася проводка автомобіля «Газель», у якому на той час перебували пасажири

17 січня близько 9.00 у селищі Семенівка Кременчуцького району під час руху загорівся пасажирський автомобіль «Газель». Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На допомогу водієві та пасажирам, які намагалися самотужки ліквідувати загоряння, прийшли поліцейські групи реагування патрульної поліції Кременчуцького райуправління.

Як повідомляють правоохоронці, попередньо пожежа сталася внаслідок короткого замикання електропроводки.

Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, учора на Кременчуччині внаслідок пожежі згорів гараж та легковик Honda.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Семенівка пожежа в машині поліція
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