На Кременчуччині поліція допомогла водієві загасити палаючий автомобіль

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Загорілася проводка автомобіля «Газель», у якому на той час перебували пасажири

17 січня близько 9.00 у селищі Семенівка Кременчуцького району під час руху загорівся пасажирський автомобіль «Газель». Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На допомогу водієві та пасажирам, які намагалися самотужки ліквідувати загоряння, прийшли поліцейські групи реагування патрульної поліції Кременчуцького райуправління.

Як повідомляють правоохоронці, попередньо пожежа сталася внаслідок короткого замикання електропроводки.

Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, учора на Кременчуччині внаслідок пожежі згорів гараж та легковик Honda.