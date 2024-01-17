Кременчужанка викликала поліцію, натомість отримала дві постанови про адмінправопорушення

Учора патрульні поліцейські отримали виклик від 37-річної кременчужанки. Як йдеться у повідомленні правоохоронців, «поспішали на виклик «Вбивство» — жінка повідомляла про вбивство чоловіка холодною зброєю на проспекті Свободи». Втім, за адресою виклику правоохоронців зустріла нетвереза кременчужанка.
За словами пресофіцерки батальйону патрульної поліції Кременчука Любові Стрючаліної, тільки за минулий рік місцеві поліцейські отримали 215 хибних викликів. За подібні дії правопорушникам загрожує адміністративна відповідальність.
Нагадаємо, кременчужанці загрожує 119 гривень штрафу за «вбивство чоловіка».
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