Кременчужанка викликала поліцію, натомість отримала дві постанови про адмінправопорушення

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За хибний виклик правоохоронців тепер кременчужанці загрожує штраф

Учора патрульні поліцейські отримали виклик від 37-річної кременчужанки. Як йдеться у повідомленні правоохоронців, «поспішали на виклик «Вбивство» — жінка повідомляла про вбивство чоловіка холодною зброєю на проспекті Свободи». Втім, за адресою виклику правоохоронців зустріла нетвереза кременчужанка.

« Патрульні провели профілактичну бесіду із громадянкою та винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) та за ч. 1 ст. 178 (Поява в громадському місці у п’яному вигляді) КупАП», — й деться у повідомленні патрульної поліції.

За словами пресофіцерки батальйону патрульної поліції Кременчука Любові Стрючаліної, тільки за минулий рік місцеві поліцейські отримали 215 хибних викликів. За подібні дії правопорушникам загрожує адміністративна відповідальність.

«За здійснення такого правопорушення передбачена відповідальність згідно зі ст. 183 КУпАП — штраф від 850 до 3400 гривень», — говорить Любов Стрючаліна.

Нагадаємо, кременчужанці загрожує 119 гривень штрафу за «вбивство чоловіка».